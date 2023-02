Ogórek uratuje twoją roślinę. Wystarczy szybki test

Pielęgnacja roślin doniczkowych nie należy do najprostszych czynności. Choć wydaje się, że wystarczy je tylko od czasu do czasu podlewać, nie ma w tym nic bardziej mylnego. Niektóre rośliny doniczkowe są wymagające. Czasami nie wiadomo, czy w związku z ich pogarszającym się stanem to my robimy coś źle, czy może coś im dolega.