Ogród w marcu. Jak przygotować teren na nadejście wiosny?

Marzec to czas, w którym to przyroda zaczyna budzić się do życia. Już w marcu warto zacząć przygotowywać grunt pod kwiaty, warzywa, owoce i krzewy.

Im wcześniej zacznie się przygotowania, tym szybciej będzie można cieszyć się pięknym ogrodem - kwitnącymi kwiatami, krzewami, a także dojrzałymi warzywami i owocami. Nad czym warto zacząć pracować już w marcu?

Wzmacnianie roślin po zimie — czas na drzewa i krzewy

Po zakończeniu okresu wegetacyjnego warto wzmocnić grunt, na którym to mamy zasadzone różnego rodzaju rośliny. Jeśli ziemia była mocno zamarznięta, należy zacząć obfite podlewanie gleby, zwłaszcza w przypadku krzewów zimozielonych i iglaków.

Jeśli na drzewach doszło do uszkodzeń, już w marcu warto zastosować specjalną maść ogrodniczą, która zabezpieczy powierzchnię i pozwoli na szybszą regenerację. To też dobry czas na przycięcie wszelkiej maści krzewów i pozbawienie ich zamarzniętych i uszkodzonych części. Nie dotyczy to tylko krzewów kwitnących wczesną wiosną.

Mieszanki ziemi dla roślin. Jak wybrać odpowiednie podłoże?

Jeśli planujesz zasadzenie nowych krzewów ozdobnych, marzec to możliwie najlepszy czas, aby to zrobić. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby od momentu zasadzenia obficie podlewać grunt pod nowo zasadzonymi krzewami.

Warzywa w marcu — jak o nie zadbać?

W marcu na grządki z warzywami należy rozsypać kompost i delikatnie zmieszać go z glebą. Pomoże on zdrowo dojrzewać roślinom, co będzie skutkowało obfitym plonem. W tym czasie warto sprawdzić też pH gleby. Jeśli jest lekko kwaśne, dobrze jest zastosować nawóz wapniowy.

W tym czasie dobrze jest już rozdzielić grządki, z zachowaniem odpowiednich odległości, zarówno na długość, jak i przede wszystkim, na szerokość. Jeśli temperatura w marcu będzie w miarę stabilna, tzn. na plusie, można zacząć już wysiewać marchewkę, cebulę, szczypior, koper, bób czy rzodkiewkę. Z kolei warzywa wymagające wyższych temperatur, tj. papryka czy pomidory, można zasiać już w domu i po osiągnięciu odpowiedniej temperatury na zewnątrz należy przenieść do gruntu w ogrodzie.

Owoce w marcu — co zacząć robić?

Podobnie jak w przypadku warzyw, glebę pod krzewami owocowymi należy zmieszać z kompostem, aby zapewnić im obfity plon. Poza kompostem, drzewka i krzewy owocowe należy przyciąć. Dokładniej, ich pędy, ale tylko te zewnętrzne i krzyżujące się.

Należy pamiętać, żeby nie przesadzić z przycinaniem, ponieważ krzewy mogą przez to gorzej owocować. Drzewa i krzewy owocowe, które są "nowe" w ogrodzie powinny mieć przycięte pędy, konkretniej, należy przyciąć przewodnik o ok. 1/3 długości, a pędy boczne o ok. 1/2 długości. I to tyle, jeśli chodzi o owoce. Prawdziwa "zabawa" zacznie się na przełomie maja i czerwca.

