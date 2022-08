Nagrali ojca bawiącego się z nianią. "Widać, że lubią się dotykać"

Rachel to autorka nagrania, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na TikToku prowadzi profil, który obserwuje ponad 100 tys. użytkowników. Dzieli się z nimi zabawnymi momentami z życia codziennego i chętnie pokazuje się w towarzystwie swojego męża oraz dwójki dzieci. Ostatnio opublikowała nagranie, w którym wystąpiła niania jej potomstwa. W komentarzach rozpętała się gorąca dyskusja. Internauci pisali, że to, co widzą, jest bardzo niepokojące.