Ojciec chciał, żeby została zakonnicą. Sława Przybylska marzyła o śpiewaniu

Sława Przybylska wróciła do koncertowania po kilku latach przerwy. Z radością wykonuje swoje największe hity przed polską publicznością. Kontakt ze słuchaczami dodaje jej energii oraz radości z życia. "Skupmy się na tym, co tu i teraz. Zachwycajmy się tym, co wokół nas. Szukajmy nawet malutkich powodów do radości. Kochajmy się, bądźmy dla siebie dobrzy i uśmiechajmy się!" - podkreśliła artystka.