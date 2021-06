Ojciec jest pierwowzorem wszystkich mężczyzn w życiu córki? "Niepoparty naukowo mit"

"Nieobecny ojciec Cię nie definiuje"

"To nie jest tak, że jak taty nigdy nie poznałaś, tata odszedł od mamy, albo tata był wiecznie w pracy, to jesteś skazana na "daddy issues". OK, może nie miałaś przez to takiego wzoru związku, jak miała Olka z 3B, której rodzice bezpiecznie i czule kochali ją i siebie nawzajem. Ale jeśli miałaś kochającą i czułą matkę, to ta główna figura przywiązania zbudowała w tobie tak zwany bezpieczny styl więzi, który umożliwi ci stworzenie bezpiecznego związku z drugim człowiekiem" – napisała Kozakiewicz.