Okrzyknięto ją "Miss Euro 2016". Znów zagrzewa Polaków do walki

W 2012 roku niekwestionowaną Miss Euro była Natalia Siwiec, która królowała wówczas na zdjęciach z trybun. Cztery lata później jej następczynią została Marta Barczok, Polka mieszkająca w Wielkiej Brytanii, która dzięki temu zdobyła na swoim profilu na Instagramie prawie 700 tys. fanów. Miss Euro 2016 powróciła do dopingowania Polaków podczas ich ostatniego meczu z Holandią. Podzieliła się zdjęciami oraz filmikiem.

Tuż przed rozpoczęciem Euro 2024 Marta Barczok udzieliła wywiadu dla brytyjskiego "The Sun", w którym powiedziała, że choć oczywiście zamierza kibicować Polakom, jej faworytem w tegorocznych mistrzostwach jest reprezentacja Anglii.

