Oksana Yarema od 25 lat mieszka w Polsce, jej rodzina nie może opuścić Ukrainy. "Siostra płakała do telefonu"

Przeżyłam szok, to było coś strasznego. Zaczęłam dzwonić na Ukrainę, do rodziny, znajomych. Wszyscy byli w panice i tylko oczy mieli zwrócone w niebo, nie wierząc w to, co się dzieje. Prosiłam tatę, żeby się spakował i do mnie przyjechał, ale kategorycznie odmówił. Powiedział: "Co Bóg da, to będzie, mam 76 lat, przeżyłem już niejedno, nigdy nie opuszczę swojej ziemi, będę jej bronił". Mój brat, który jest szefem elektrowni w Stryju, nie może ani nawet nie chce wyjechać. Bratowa z córką też tam są. W Kijowie mam wujów, ciotki, kuzynki, kuzynów. Moja siostra cioteczna, która została w Kijowie z dziećmi, powiedziała mi, że nie mogą już wyjechać, bo nigdzie nie ma paliwa, nie ma też jedzenia, sklepy zamknięte. Płakała mi do telefonu, że przez całą noc słyszała bomby, nie mogła spać, ale co mogła zrobić? Moja znajoma z dziećmi i wnukami kolejną noc spędza w Kijowie na stacji metra. Gdy z nimi rozmawiam, trudno uwierzyć w to, co się dzieje. To jest jak film.