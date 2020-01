WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 oszczędzanie oprac. Katarzyna Dobrzyńska 3 godziny temu Ola i jej mąż zarabiają 8500 zł miesięcznie. Muszą zbierać każdy paragon Aleksandra jest oburzona trybem życia, jaki prowadzą jej rówieśnicy. Z mężem zarabiają w sumie 8500 zł i mają swój sposób na oszczędzanie. Nie rozumieją, dlaczego ludzi w ich wieku nie stać na wymarzone wakacje. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Zarabiają 8,5 tysiąca złotych. Nie rozumieją, jak niektórych może być nie stać na wakacje (Getty Images) Aleksandra nigdy nie należała do osób rozrzutnych. Rodzice uczyli ją oszczędzania. Te nawyki zaprocentowały w dorosłym życiu. Teraz kobieta dziwi się, dlaczego jej rówieśnicy żalą się, że nie stać ich na wakacje. Sama wypracowała już system, który pozwala jej na odłożenie kilkuset złotych miesięcznie. "Wystarczy zbierać wszystkie paragony, jak nie ma paragonu, to pisać w notesie, ile się wydało i na co. Po miesiącu spisać, ile poszło na słodycze, ile na gazowane napoje, ile na fajki, na piwo, fryzjera, kosmetyczkę, ile na podstawową żywność, ile na drogie owoce itp." – pisze kobieta na forum WP Kafeteria. "Jak się ma obraz tego, co się kupuje, to wtedy dopiero można powiedzieć, ile się rozwaliło niepotrzebnie. Ja się mieszczę w zakupach w 2200 złotych, a nie jemy dziadostwa. Ale my nie palimy i nawet piwa nie kupujemy, a to jest dobre 600 złotych na miesiąc. To proste kalkulacje, dlatego nie rozumiem, jak młodzi mogą się żalić, że ich nie stać na wakacje albo na lepsze mieszkanie" – dodaje. Zarabiają 8,5 tysiąca złotych. Mają swój sposób na oszczędzanie Sposób Oli wywołał wiele kontrowersji na forum. Internauci podzielili się na dwa obozy. Jedni uważają, że to niewygodne życie, w którym trzeba wszystko wyliczać i zapisywać, a drudzy, że to zdrowe podejście. "Nie nudzi cię wyliczanie każdego grosza? Żyjecie jak starzy ludzie. Nie pozwalacie sobie nawet na odrobinę szaleństwa? " – zapytał forumowicz "Dobrze wiedzieć, że są jeszcze młodzi i rozsądni ludzie. Teraz wszyscy chcą żyć, jak królowe, tylko że nie mają za co" – zauważył inny obserwator wątku. "My z chłopakiem zarabiamy podobnie. Nie odmawiamy sobie żadnych przyjemności. Czasem nas stać na wakacje, a czasem nie. Trzeba umieć sobie postawić granice, ale warto też pamiętać, że jesteśmy młodzi. Kiedy szaleć, jak nie teraz?" – napisała internautka. Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze :