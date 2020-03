Olej kokosowy. Czy rzeczywiście można go stosować na twarz?

Olej kokosowy jest jednym z tych tłuszczów roślinnych, który ma szerokie zastosowanie zarówno w kuchni, jak i w kosmetyce. Zwolennicy tego oleju sugerują również, że może przyczynić się do skutecznego odchudzania. Wiele kobiet używa oleju kokosowego na twarz, ale często mogą doprowadzić przez to do problemów skórnych. Jak w takim razie stosować olej kokosowy?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Olej kokosowy w nadmiarze niekorzystnie wpływa na cerę. (123RF)

Czy można stosować olej kokosowy na twarz?

W wyjątkowych okolicznościach można stosować olej kokosowy na twarz. Choć zawiera w sobie wiele cennych witamin, np. witaminę E, C, K i B2 oraz kwasy tłuszczowe, to regularne używanie oleju w nadmiernych ilościach na twarz może skutkować powstaniem licznych niedoskonałości. Owszem, w składzie oleju kokosowego znajdziemy kwas laurynowy, który jest odpowiedzialny za działanie antybakteryjne, lecz zbyt częste korzystanie z tłuszczu roślinnego może doprowadzić do zapchania porów!

Czy warto stosować olej kokosowy na twarz?

Niewątpliwie olej kokosowy jest jednym z cenniejszych olejów roślinnych. Dlatego też powstał mit, według którego uważa się, że wszystkie naturalne oleje świetnie wpływają na cerę. Nic bardziej mylnego. Olej kokosowy szczególnie polecany jest do pielęgnacji włosów czy ciała ze względu na efekty nawilżenia i zmiękczenia, to jednak jest odradza się nakładanie go zbyt często na twarz. Niestety, olej kokosowy nie nadaje się do pielęgnacji cery, właśnie ze względu na zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych – ich nadmiar wpływa niekorzystnie na skórę, bo przyspieszają starzenie.

Zobacz także: Maseczka na suchą skórę dłoni. Kosztuje grosze, a jesienią zdziała cuda

Olej kokosowy i niepożądane działanie

Warto wspomnieć o szkodliwych właściwościach oleju kokosowego na twarz: mocno zapycha pory – odwrócenie tego procesu może potrwać nawet kilka tygodni;

– odwrócenie tego procesu może potrwać nawet kilka tygodni; utrudnia oddychanie skórze – w efekcie prowadzi to do jej odwodnienia i powstania zmarszczek;

– w efekcie prowadzi to do jej odwodnienia i powstania zmarszczek; zaburza wymianę gazową – czyli szybsze starzenie się skóry.

Jedyne zastosowanie oleju kokosowego na twarz

Dobrym pomysłem na zastosowanie oleju kokosowego na twarz jest jego połączenie z olejem lnianym lub olejem z wiesiołka. Najlepiej w formie maseczki lub do szybkiego oczyszczania twarzy. Po każdym takim użyciu oleju kokosowego należy dokładnie umyć twarz pianką albo żelem, po czym stonizować. Chcąc stworzyć taką maseczkę, wystarczy zmieszać olej kokosowy i lniany (w proporcji 50:50) z płatkami owsianymi i sokiem z cytryny. Mieszankę trzymaj na twarzy przez 15 minut. Szybko zauważysz rezultaty, ponieważ maseczka skutecznie rozświetli, nawilży i zregeneruje skórę.