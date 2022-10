Ołena Zełenska o rosyjskich kobietach. "Nie mogę sobie tego wyobrazić"

Ołena Zełenska szczerze o Rosjankach. "Zdawało się, że każda matka ma empatię"

Na sam konie rozmowy Ołena Zełenska została zapytana, co przekazałaby rosyjskim kobietom, gdyby miała taką możliwość. Pierwsza dama Ukrainy nie ukrywała, że jest to dla niej trudne pytanie - już na początku wojny próbowała bowiem nawiązać dialog z Rosjankami, co jednak nie przyniosło żadnego skutku.