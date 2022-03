Ołena Zełenska oddaje hołd wolontariuszom. "Ich bronią są wielkie serca"

Pierwsza ze wspomnianych wolontariuszek została zastrzelona, gdy próbowała samochodem przedostać się do Buczy, gdzie ludzie są odcięci od połączenia. Pasha działał w Irpieniu w obwodzie kijowskim, do którego również wtargnął agresor. Młody prezenter i aktor zginął, wyprowadzając z miasta ludność cywilną. Z Irpienia ludzi próbował wydostać też Anatolij, imigrant z Siewierodoniecka. W grupę, którą prowadził, trafiła mina. Ołeksandra zajmowała się zwierzętami w schronisku. Zginęła od pocisku, który uderzył w jej dom. To tylko garstka ludności, która próbowała pomóc i poniosła w imię wolności najwyższą cenę.