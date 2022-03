Ołena Zełeńska napisała list otwarty do mediów. "Ukraina chce pokoju"

Zełeńska apeluje do mediów. "Każdy dowód jest kluczowy"

Ołena Zełeńska skierowała też apel do mediów. "Apeluję do Was, drogie media: ciągle pokazujcie to, co się tu dzieje i ciągle pokazujcie prawdę. W wojnie informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską każdy dowód jest kluczowy" - napisała.