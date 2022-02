Olena Zełenska to wielka miłość Wołodymyra. Kim jest pierwsza dama Ukrainy?

Wołodymyr i Olena Zełenscy pochodzą z tej samej miejscowości

Oboje urodzili się w tym samym mieście, w Krzywym Rogu. Oboje też uczęszczali do tego samego liceum, choć nie mieli się szansy wówczas poznać. Pierwsze spotkanie miało miejsce w czasach studenckich. On znalazł się na prawie w Krzyworoskim Instytucie Ekonomicznym, ona wybrała architekturę na Uniwersytecie Technicznym, w tym samym mieście. Po raz kolejny spotkali się na zawodowym gruncie - oboje objęli zupełnie inną ścieżkę. Wołodomyr nie rozpoczął kariery prawniczej, a Olena nie związała swojej przyszłości z architekturą. Kobieta zaczęła bowiem pisać teksty dla "Studio Kwartał 95". To kabaret, w którym występował jej przyszły mąż.