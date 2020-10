Olga Frycz bawi się z córką. Wszyscy patrzą na jej stopy

Olga Frycz jest mamą Helenki. Dziewczynka we wrześniu skończyła dwa lata. Chociaż aktorka nie pokazuje twarzy dziecka w mediach społecznościowych, często publikuje zdjęcia ze wspólnych zabaw. Podobnie było tym razem. "Miłość moja jedyna i największa" – napisała pod zdjęciem aktorka. Na fotografii widzimy małą Helenkę na domowym placu zabaw. Drewniana zjeżdżalnia z całą pewnością przypadła jej do gustu. W końcu potrafi sprawdzić dzieciom wiele radości. I rodzicom także. Miło jest patrzeć, jak pociecha cieszy się z czasu spędzonego razem. Właśnie to jest najcenniejsze!

Olga Frycz w klapkach

"Nawet w takim typowo domowym outficie wygląda pani oszałamiająco pięknie" – pisały pod zdjęciem fanki aktorki. I trudno się z nimi nie zgodzić! Nie dość, że modnie, to też wygodnie. "Cudowne spodnie. Gdzie kupione?" – pytały obserwatorki. Jedna z komentujących zauważyła nawet pewne podobieństwo. "A ja w pierwszej chwili pomyślałam, ze to Meghan i Archie. Silly me, pomyślałam, jaka cudna i normalna mama z tej duchess. A to wy takie cudne" – stwierdziła.