Olga Frycz pokazała legowisko swojego czworonoga. Kosztowało fortunę. "Prawdziwy król życia"

Taras Olgi Frycz urządzony jest stylowo i z klasą. Aktorka umieściła na nim wiele uroczych dodatków: plecione kosze, różnorodne doniczki z kolorowymi kwiatkami, wiklinowy stolik i dużą pufę, którą pokazywała na poprzednich zdjęciach. To właśnie w tym zakątku odpoczywa jej rodzina. Domownicy dbają nie tylko o własną wygodę, ale również o wygodę czworonożnego przyjaciela. Ich pies Kapsel również ma tam swój kawałek podłogi. A na nim iście luksusowe legowisko.

Olga Frycz pokazała taras

"Okazuje się, że Kapsel potrafi jednak pięknie pozować do zdjęć, lecz potrzebuje mieć do tego po prostu odpowiedni anturaż. Wygodna kanapa, świeże powietrze, kwiatki, słońce, lekki wiaterek i jeszcze najlepiej jakieś ciasteczko na zachętę" – napisała Olga Frycz pod zdjęciem i dodała, że oczywiście ma na myśli psie ciastko, bo ludzkim Kapsel gardzi. Nic dziwnego, że kanapa na której wypoczywa, to również produkt z wyższej półki. Ceny legowisk SKANDY zaczynają się od... 899 zł.