Olga Frycz pokazała zdjęcie z córką. W opisie długo się tłumaczy

- Tyle czasu zmarnowane na naukę samodzielnego spania ... po co, po co, po co ? Ja się pytam. Dawno, dawno temu wymyśliłam sobie, że zrobię córce pokój. Taki piękny i przytulny; do spania i do zabawy. I wtedy pomyślałam, że skoro córka ma już ten swój piękny pokój ze swoim ślicznym łóżkiem i słodką pościelą to, że będzie sobie tam spała całe długie noce.... Co ja miałam w głowie, jak to wymyślałam, to ja nie wiem... Spanie z Heluśką i przytulanie się do niej jest najlepsze na świecie przecież. Będę sobie z Tobą spać czy się to komuś podoba, czy nie ...i jakby co sorki za te nauki samodzielnego spania. Kompletnie mi wtedy odbiło (pis. oryg.).