Olga Frycz zostawiła córkę w samochodzie. Jest komentarz policji

Zachowanie Olgi Frycz spotkało się z prawdziwym hejtem w sieci. Internauci nie pozostawili na aktorce suchej nitki – wypisywali do niej obraźliwe wiadomości w mediach społecznościowych, a także wysłali odpowiednie linki do jej byłego partnera i ojca Helenki Grzegorza Sobieszka, który stanął po stronie aktorki.

Dziecko w aucie – policja odpowiada

Cały czas media żyją sytuacją sprzed kilku dni, gdy Olga Frycz dosłownie na chwilę zostawiła córkę samą w samochodzie. Co prawda nic nie wskazywało na to, że małej grozi niebezpieczeństwo, ale internetowy lincz zrobił swoje. Czy zachowanie aktorki rzeczywiście było tak nieodpowiedzialne, jak zarzucali jej internauci? Rzecznik policji skomentował całe zajście.

"To, czy w danej sytuacji dziecko przebywało w "okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka", rozpatrywane jest za każdym razem indywidualnie. Nie ma prawa, które by określało, że zostawienie dziecka w samochodzie jest zabronione. Wszystko zależy od okoliczności - głównie od tego, ile trwała ta sytuacja" - powiedział rzecznik prasowy insp. Mariusz Ciarka.

"To stan wyższej konieczności, szyba jest mniej warta niż życie ludzkie. Ważna jest jednak kolejność działania. O ile dziecko nie jest w agonii - w takiej sytuacji nie należy się patyczkować - warto najpierw głośno krzyknąć, czy jest gdzieś właściciel samochodu/opiekun dziecka, potem dokładnie sprawdzić, czy drzwi nie są otwarte, a któraś z szyb uchylona. Jeśli nikt się nie zgłasza, a samochód jest zamknięty, można wybijać szybę. Tylko absolutnie nie tę, która jest tuż przy dziecku" - dodał rzecznik.

