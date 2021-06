Ricky Martin planuje powiększyć rodzinę? Zaskakujące wyznanie piosenkarza

Ricky Martin to niekwestionowana gwiazda światowego popu. Karierę zaczynał jako mały chłopiec, a szczyt jego popularności przypadł na lata 90. Każdy nucił wtedy takie hity, jak "Maria" czy "She Bangs", które przyniosły mu ogromną sławę. Był też jednym z pierwszych piosenkarzy latynoamerykańskiego pochodzenia, który przebił się do show-biznesu.