Olga Frycz urządziła mieszkanie w stylu PRL. Meblościanka i drewniane fronty

"Remont w kuchni trwał dwa miesiące za długo, do szału mnie to doprowadzało, ale z efektu końcowego jestem zadowolona. Zrezygnowałam z górnych szafek i zdecydowałam się zabudować lodówkę, przez to zyskałam dużo dodatkowej przestrzeni do przechowywania. Białe fronty zamieniłam na drewniane dębowe, przez to kuchnia jest cieplejsza i współgra z pozostałą częścią mieszkania" - wytłumaczyła.