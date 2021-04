Olga Szomańska zaczynała u Piotra Rubika. Co słychać u zdolnej wokalistki i aktorki?

Olga Szomańska jest jedną z najbardziej wszechstronnych gwiazd w polskim show-biznesie. W 2016 r. aktorka udowodniła to w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Każde wcielenie sceniczne wokalistki zapierało dech. Jak wyglądała droga do sławy Olgi Szomańskiej i czym artystka zajmuje się teraz?

"Niech mówią, że to nie jest miłość" biletem do kariery

Olga Szomańska od dziecka kochała scenę. Już we wczesnej młodości wygrywała liczne konkursy wokalne. Na swoim koncie ma role w spektaklach dramatycznych i musicalach m.in.: w "Miss Saigon" i "Grease" w Teatrze Roma, "Kwiatach we włosach", "Missa Gospel’s" oraz spektaklach Teatru Rampa.

Krążek osiągnął status podwójnej diamentowej oraz podwójnej platynowej płyty. Nagranie promujące album "Niech mówią, że to nie jest miłość" śpiewane wspólnie z Przemysławem Brannym zostało wybrane "Przebojem Lata z Jedynką" podczas Festiwalu Jedynki w Sopocie i przeszło do historii polskiej muzyki.

Potem przyszedł kolejny niewiarygodny sukces. Olga Szomańska wystąpiła w duecie z Andreą Bocellim. Artyści wykonali utwór "Vivere" podczas koncertu inauguracyjnego programu "ESK Wrocław 2016" na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

