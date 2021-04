Piękna córka gwiazdy "M jak miłość". Kim jest Aleksandra Grabowska?

Aleksandra Grabowska zadebiutowała na ekranie w jednym z odcinków serialu "Julia". Później pojawiła się w "Drugiej szansie". Przełomem w jej karierze okazała się rola w pierwszym sezonie "Belfra". Kolejne produkcje, w jakich mogliśmy zobaczyć piękną i zdolną aktorkę to "Komisarz Alex", "Ojciec Mateusz", "Kobiety mafii 2", "Osiecka". Większe role dostała w cieszących się ogromną popularnością: "Zakochanych po uszy" i "Na dobre i na złe".

Aleksandra Grabowska nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do aktorstwa. W 2019 roku ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. I oprócz tego, że jest aktorką, jest również scenografką.

Kim jest ojciec Aleksandry Grabowskiej?

Często bywa na imprezach branżowych w towarzystwie swojego znanego ojca, aktora Piotra Grabowskiego. Po premierze jednego ze spektakli tabloidy pisały o tym, że aktor przyszedł na wydarzenie w towarzystwie pięknej rudowłosej kobiety. W mediach plotkarskich rozpoczęły się spekulacje, że to jego nowa partnerka.

Grabowski wspiera karierę córki

Piotr Grabowski wspiera aktorską karierą córki. Jednak cieszy się także, że córka ma również inny fach w ręku. Aleksandra Grabowska stwierdziła jednak, że z aktorstwa nie zrezygnuje. Młoda gwiazda powiedziała, że nie potrafi sobie wyobrazić życia bez aktorstwa, bo, jak mówiła w "Demakijażu" ten zawód to "straszliwy nałóg".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!