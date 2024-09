Olga Tokarczuk prosi o wsparcie dla powodzian. "Straszny czas"

Polska wciąż walczy ze strasznym żywiołem. Powódź wdarła się do wielu miejscowości, pozostawiając katastrofalne skutki. Coraz więcej znanych osób apeluje o pomoc dla powodzian, nagłaśniając zbiórki oraz podając numery konta, na które można przelać datki. Do proszących o wsparcie dołączyła polska noblistka Olga Tokarczuk.

"Jako mieszkanka powiatu kłodzkiego, która miała szczęście i uniknęła tragedii, a jednocześnie z powodu braku prądu, dostępu do informacji i niemożności opuszczenia domu do dziś nie zdawała sobie sprawy z rzeczywistej skali zniszczeń, dziękuję za każdy rodzaj wsparcia" - podkreśliła pisarka.

Olga Tokarczuk jest mieszkanką okolic Kłodzka. Jak podkreśliła, sama uniknęła tragedii. Jak podkreśliła, do poniedziałku 16 września nie wiedziała, jak ogromna jest skala zniszczeń. Nie miała bowiem prądu, dostępu do informacji, nie mogła opuścić domu. Teraz jednak zwraca się do internautów.