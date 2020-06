Oliwia Bieniuk stawia pierwsze kroki w modelingu. Może liczyć na wsparcie

Oliwia za jakiś czas skończy 18 lat i to ona będzie podejmować decyzje dotyczące jej życia. Już teraz jednak pokazuje, co jest w kręgu jej zainteresowań. Od paru lat córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej próbuje swoich sił w modelingu, niedawno przyznała też, że ciągnie ją w stronę aktorstwa.

Dziewczyna ma ogromne szanse na zdobycie sławy w obu zawodach, z drugiej strony istnieją obawy, że za szybko wchodzi do show-biznesu i przez to może zaniedbać edukację. – Do tej pory o zgodę na udział w zdjęciach i kampaniach Oliwia musiała prosić tatę. Nie było ich zbyt wiele, bo Jarek konsekwentnie odrzucał propozycje współpracy, uważając, że Oliwka najpierw powinna skupić się na nauce, a dopiero potem myśleć o karierze. Takiego samego zdania była Ania – twierdzi znajomy Bieniuków w rozmowie z "Fleszem".

O blaskach i cieniach popularności wiele wie Natalia Siwiec, która jest dla Oliwii przyszywaną ciocią i mentorką. – Oliwka jest w trakcie podejmowania decyzji o tym, co naprawdę pragnie robić w przyszłości – mówi celebrytka. – W tak młodym wieku to szczególnie trudne. Tym bardziej że ma za sobą ogromny bagaż doświadczeń i cała Polska patrzy na każdy jej ruch, co nie ułatwia decyzji – dodaje. Siwiec zapewnia jednak, że we wszystkim, co postanowi, na pewno będzie ją wspierać – podobnie zresztą jak jej tata.