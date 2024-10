Wkroczyła na scenę w mikroszortach. Błyskotki kradną spojrzenia

Ewa Farna to uwielbiana i ceniona artystka. W tym roku mija 15 lat od wydania utworu "Cicho", którym podbiła serca fanów. Oprócz tego wydała w Polsce pięć albumów, kilkanaście hitowych singli i zagrała setki koncertów (nie tylko w naszym kraju).

Ewa Farna w szortach na koncercie we Wrocławiu.

Tym razem na InstaStories artystki mogliśmy oglądać relację z koncertu we Wrocławiu. Uwagę od razu przykuł jeden element garderoby, który świetnie wystylizowała. Artystka postawiła na króciutkie szorty jeansowe o nieco szerszym kroju wraz z cyrkoniami.

Ostatnio coraz częściej możemy zobaczyć ją w takich błyszczących outfitach. Mikroszorty pięknie mieniły się w blasku reflektorów. Farna dobrała do nich czarny golf połączony z rękawiczkami oraz rajstopy i wysokie kozaki w tym samym kolorze.

Widać, że artystka podąża za aktualnymi trendami. Hitem tej jesieni są właśnie denimowe spodnie ozdobione błyszczącymi detalami. Już w ubiegłym sezonie można było zaobserwować przewijające się pojedyncze modele w sklepach. Jednak teraz na dobre zagościły w modzie. Do wyboru mamy różne kroje i odcienie jeansu — oczywiście w towarzystwie cyrkonii, cekinów, czy srebrnych dodatków.

Taki fason zdecydowanie wyróżnia się na tle klasycznych jeansów. Same w sobie robią efekt "wow", dlatego tak, jak Farna, wystarczy dobrać basicową górę oraz kozaki , a całość będzie wyglądać obłędnie.

