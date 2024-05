Onigiri – tradycyjny japoński przysmak

Początki onigiri sięgają co najmniej okresu Yayoi (300 p.n.e.–300 n.e.) w Japonii. Wczesne formy onigiri były używane jako łatwe posiłki na wynos do pracy w polach przez japońskich rolników, ale także jako ofiary w obrzędach religijnych. Onigiri zaczęło zyskiwać na popularności jako przenośny posiłek w okresie Heian (794-1185 n.e.), a jego popularność wzrosła w okresie Edo (1603-1868), kiedy to sprzedawcy zaczęli oferować te kulki ryżu jako szybkie przekąski.