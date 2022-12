Opieka nad seniorami w Polsce kuleje. "Temat starości nie jest medialny"

Tak. Wynika to też z tego, że bogate państwa Unii Europejskiej trochę wcześniej niż my doświadczyły efektów starzenia się populacji. W Niemczech pobierana jest tzw. składka opiekuńcza (Pflegeversicherung) na wypadek konieczności skorzystania z długoterminowej opieki. To kraj z rozbudowanym systemem opieki instytucjonalnej, który niestety przestał być wydolny ze względu na stale zwiększającą się liczbę seniorów. Dlatego obecnie opieka domowa stała się tam nieformalnym trzecim filarem systemu opiekuńczego. Do podopiecznych przychodzą także pielęgniarki środowiskowe, by wesprzeć rodzinę. Istotne są też usługi odciążające dla opiekuna rodzinnego, np. instytucje, w których można zostawić swojego podopiecznego na 4 lub 6 tygodni, by pójść na urlop i odpocząć. Kombinacja tych wszystkich rozwiązań daje możliwość zapewnienia niesamodzielnemu seniorowi długiego życia w jego własnym domu.