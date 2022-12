Sezon na "świątecznych dziadków". "Pacjent dostaje wypis, ale nie ma go kto odebrać"

- W szpitalu potwierdziły się nasze przypuszczenia - była odwodniona, a za splątanie odpowiadał bardzo niski poziom potasu. Okazało się, że to bakteryjne zakażenie, więc konieczne były silne leki i nawodnienie. Ona cierpiała przez trzy dni bez należytej pomocy, my wróciliśmy do pracy wyczerpani. Podobna sytuacja wydarzyła się w inne święta, ale wtedy przyjechał do nas lekarz, który - gdy zobaczył, jak wygląda teściowa i jak wyglądamy my - od razu przyjął ją na oddział. Wstyd mi to przyznać, ale wtedy był to dla mnie najlepszy świąteczny prezent - przyznaje Beata.