Opisuje życie seksualne księży. Lubią mieć blisko siebie sakrofilki

Artur Nowak to pisarz, który w swojej najnowszej książce "Plebania" opisuje prawdziwe życie polskich duchownych. Na kartach jego reportażu nie brakuje intryg, kłamstw, korupcji czy życia w grzechu. Autor przyznał, że księża często żyją z kobietami, a swoich gejowskich partnerów nazywają "bratankami". W rozmowie z Newsweekiem zażartował, że "pisząc o plebaniach, zstąpił do piekieł".

Adwokat i publicysta zaznacza, że celibat to mit na polskich plebaniach, a blisko 100 proc. kleru w ogóle nie przestrzega życia w czystości.

Twórca książki zatytułowanej "Plebania" przybliżył czytelnikowi postać sakrofilek, czyli kobiet, które są związane z kościołem. Są to m.in. organistki, zakonnice, gosposie, nauczycielki i oczywiście wierne.

Pisarz zaznaczył, że jeśli duchowny ma tylko jedną stałą partnerkę, to może oznaczać, że będzie przez nią dobrze zaopiekowany.

Duchowni stosują różne triki, tak aby nikt nie dowiedział się, że romansują z mężczyznami. Chcąc mieć blisko swoich kochanków, często wymyślają intrygi, które prowadzą do krzywdy innych.

Pisarz w rozmowie zaznaczył, że według badań Donalda Cosensa, rektora seminarium duchownego w Cleveland, aż 60 proc. duchownych stanowią homoseksualiści, z czego 70-80 proc. biskupów to osoby homoseksualne.

