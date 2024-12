Opowiedziała o incydencie na planie. "Było mi potem wstyd"

W połowie 2023 r. Magdalena Koleśnik po raz pierwszy została mamą. Aktorka zdecydowała się na poród domowy. W rozmowie ze "Zwierciadłem" nie ukrywała, że powrót do pracy był dla niej bardzo trudny. Opowiedziała nawet o incydencie na planie, którego dziś bardzo żałuje.

Magdalena Koleśnik starała się ze wszystkich sił połączyć wychowanie córki z pracą, w której w końcu bardzo się realizowała. Jak każda młoda mama, musiała borykać się z ogromnym zmęczeniem, które pewnego dnia dało jej się we znaki.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!