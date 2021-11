Magdalena Koleśnik manifestuje podczas konferencji. Chodzi o migrantów na granicy

Magdalena Koleśnik manifestuje w sprawie uchodźców

Ostatnio odbyła się konferencja, w której wzięli udział nominowani. Jednak to właśnie Magdalena Koleśnik przykuła uwagę wszystkich zgromadzonych. Aktorka wystąpiła w zwykłych czarnych spodniach oraz skórzanej czarnej kurtce, do której przyczepiła kartkę z napisem. Miała ją na sobie podczas całej rozmowy, a także pozowała z nią na ściance. Na kartce widniało hasło "Nobody is illegal", czyli "Nikt nie jest nielegalny", napisane czerwonymi literami. W ten sposób aktorka dołączyła do grona polskich gwiazd, które wyraziły swoje zdanie na temat dramatycznej sytuacji migrantów na polsko-białoruskiej granicy.