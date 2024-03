Nie zna języków obcych. "Niech oni się uczą polskiego"

TTV postanowiło ruszyć z nowym formatem, w którym uczestnicy wracają do szkoły. W programie "Back to school" wystąpi m.in. Agnieszka Kotońska, co z pewnością ucieszyło fanów "Gogglebox. Przed telewizorem". Ostatnio celebrytka wyznała, jakie ma podejście do nauki języków obcych.