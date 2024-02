Ponownie zasiadła w szkolnej ławce. Nie kryła zdumienia

"Back to school" to nowy program TTV. Jego uczestnicy powrócą do szkoły. Lekcje odbędą się w placówce z internatem, a przy tablicy staną prawdziwi nauczyciele. Do grona "uczniów" dołączyła Agnieszka Kotońska. Jak się okazało, nie spodziewała się, że wzięcie udziału w takim wyzwaniu będzie aż tak wymagające.