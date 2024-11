Fan uszczypnął ją na ulicy. Jej reakcja rozbraja

Popularność wiąże się nie tylko z wieloma przywilejami, ale również problemami. Gwiazdy często nie mogą spokojnie wyjść do sklepu lub przechodzić ulicą bez zaczepienia ich przez fanów. Zazwyczaj tego typu spotkania są bardzo miłe, jednak zdarza się, że wielbiciele artystów posuwają się za daleko. Anna Dymna w rozmowie ze "Złotą sceną" opowiedziała właśnie o tego typu incydentach. Niektóre z jej historii mrożą krew w żyłach.

Spotykając jakąś gwiazdę, czasami trudno uwierzyć, że to właśnie ona. W takich sytuacjach zdarza się, że nie wiemy, jak się zachować. Co więcej, emocje mogą wówczas wziąć nad nami górę, przez co robimy coś, czego później żałujemy. Anna Dymna nie ukrywała, że czasami napotkani fani zachowywali się w stosunku niej nieodpowiednio.