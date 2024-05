Opowiedziała o pocałunkach na planie. Zdarzało się, że miała ochotę zwymiotować

Jeszcze nie tak dawno Emily Blunt robiła furorę w oscarowym "Oppenheimerze", a już promuje swój następny film "Kaskader", w którym wystąpiła u boku Ryana Goslinga. Patrząc na jej dorobek artystyczny, wydawać by się mogło, że każda scena przychodzi jej niemal z łatwością. Okazuje się, że pozory mogą mylić - szczególnie w przypadku pocałunków z innymi aktorami.

Emily Blunt zainteresowała się aktorstwem, aby zwalczyć jąkanie, z którym borykała się w dzieciństwie. Szybko okazało się, że ma ogromny talent. Dziś ma na swoim koncie Złotego Globa oraz nominację do Oscara.

Ostatnio aktorka pojawiła się programie "The Howard Stern Show", gdzie prowadzący, Howard Stern, zapytał ją wprost o to, czy po scenie pocałunku, którą odgrywała z innym aktorem, zrobiło jej się kiedyś niedobrze. Gwiazda z rozbrajającą szczerością odpowiedziała na to twierdząco.