Opowiedziała o życiu w domu Kaliny Jędrusik. Gwiazda traktowała ją jak córkę

Co ciekawe, wszystko zaczęło się od miłości Wierzbickiej do psów. Na spacerze, gdy miała niespełna 10 lat, poznała Stanisława Dygata, męża Kaliny Jędrusik, który zaprosił ją do ich wspólnego domu. Od tej pory dziewczynka regularnie u nich bywała, by w końcu razem z nimi zamieszkać.