Oprah Winfrey stawia granice w przyjaźni z Meghan Markle

Od kiedy Meghan Markle powróciła do Stanów Zjednoczonych, jej znajomość z Oprah Winfrey zaczęła się zacieśniać. To właśnie jej udzieliła razem ze swoim mężem, intymnego wywiadu na temat rodziny królewskiej. Teraz krążą plotki, że Meghan poprosi Oprah o to, aby została matką chrzestną Lilibet.