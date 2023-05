Optycznie wydłużają nogi. Sandały Cichopek to przebój na lato

Sandałki na platformie to hit lata

Są kobiece, praktyczne i stylowe. Chociaż sandałki na platformie mają tylu samo zwolenników, co przeciwników, to są jednym z najciekawszych modeli butów na lato. Pasują do letnich sukienek, krótkich kombinezonów czy luźnych jeansów. Jeśli chcesz postawić na luźny look, a przy tym dodać szczyptę elegancji, warto zastąpić trampki sandałkami na platformie.