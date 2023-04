Opublikował jej nagie zdjęcia w sieci. "Zgotował mi piekło"

"Jak nieszczęśliwym i zdesperowanym trzeba być?"

"Jak nieszczęśliwym i zdesperowanym trzeba być, żeby udostępniać czyjeś intymne zdjęcia? Niestety, żyjemy w czasach, kiedy ta forma przemocy wobec kobiet jest bezkarna. Wszystko jest jakoś zaburzone. Przyzwyczailiśmy się do tego, że to kobieta jest zawsze winna, a epitet dz**** to codzienność. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby kobiety opublikowały wszystkie zdjęcia męskich genitaliów, które otrzymały? Podpisane imieniem i nazwiskiem! Wyobraźcie sobie, jaki to byłby kataklizm, jakie skandale, rozwody i przemoc" - czytamy w instagramowym poście byłej koszykarki.