Zmuszał ją do wysyłania nagich zdjęć. Miała to robić na "przeprosiny"

- Na początku w to wierzyłam, strasznie się przejmowałam i nie chciałam, żeby stała mu się krzywda. Chciałam, żeby był szczęśliwy, a on mnie non stop szantażował. W pewnym momencie wszystko obracało się już wokół tego, że cokolwiek nie zrobię, jestem winna. Muszę wysyłać mu nagie zdjęcia, żeby się nie zabił - opowiada Olga.