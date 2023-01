Dostała intymne zdjęcie od obcego mężczyzny. Tak zareagowała

- Raz pewien mężczyzna pomylił jedną cyfrę w numerze i, jak wynikało z wiadomości, wysłał zdjęcie do mnie, zamiast do koleżanki z pracy. Napisałam mu coś w stylu, że skoro taki ogier z niego, to żeby pokazał koleżance na żywo, bo teraz pomylił numer. Dodałam, że powinien się cieszyć, że nie trafiło to na dziecko, bo zgłosiłabym sytuację na policję. Wystraszył się i przeprosił, co nie zmienia faktu, że jednak do kogoś takie zdjęcie wysłał - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.