Orban prywatnie. Żona: nie proś go o nic, gdy jest głodny

Viktor Orban to węgierski polityk i prawnik, premier Węgier od 2010 roku, a od 1990 roku poseł do Zgromadzenia Narodowego kolejnych dziewięciu kadencji. Jest przewodniczącym Fideszu, narodowej, konserwatywnej i umiarkowanie eurosceptycznej partii.

Prywatnie jest zagorzałym fanem futbolu. Gra w piłkę nożną, należał do zespołu Felcsút FC, a w 2007 roku założył Akademię Piłkarską Ferenca Puskása.

Viktor Orban poślubił prawniczkę Aniko Levai. Przez lata był niewierzący, a na ślub kościelny zdecydował się dopiero 10 lat po cywilnym, w 1999 roku. Jego żona jest katoliczką, a on wyznawcą kalwinizmu, jednego z czołowych nurtów protestantyzmu.

Levai, choć z wykształcenia jest prawniczką, na co dzień zajmuje się domem. Jak sama twierdzi - nigdy nie miesza się w sprawy polityczne.

"Codziennie przygotowuję strój męża – garnitur, koszulę i krawat – na następny dzień. Czasami, na przykład w czasie kampanii, kilka zestawów w ciągu jednego dnia" - mówiła w 2014 roku, cytowana przez "The Wall Street Journal".

Przyznała, że doskonale wie, jak wyczuć nastrój małżonka. Na łamach "Story Magazin" przedstawiła nawet "instrukcję obsługi" Viktora Urbana. To kilka zasad, których zawsze stara się przestrzegać. "Nigdy nie proś go o nic, gdy jest głodny; nigdy nie waż się przeszkadzać mu, gdy gra w popularną węgierską grę karcianą "ulti"; jeśli jego ulubiona drużyna piłkarska przegra, postępuj z nim bardzo delikatnie" - wymieniała.

Ma również sposób na to, by szybko wybudzić męża z łóżka. "Jeśli nie chce rano wstać, powiedz mu, że przyszedł najnowszy numer dziennika "National Sport", a od razu otworzy oczy."

"Nauczył się jazdy na nartach jako dorosły tylko ze względu na swoje córki. Kiedyś, gdy wygrałam zawody narciarskie, a on zajął dopiero drugie miejsce, do czasu wręczenia nagród zaaranżował, aby zawodnicy i zawodniczki byli nagradzani w różnych kategoriach, żeby nie zajął drugiego miejsca tuż za mną" – powiedziała Levai.

Viktor Orban i Aniko Levai mają pięcioro dzieci (cztery córki i syna). Ich syn Gaspar Orban jest byłym piłkarzem. Przynależy do wspólnot chrześcijańskich. Jak twierdzi, Boga odnalazł podczas misji w Ugandzie.

Kolejne córki to: to urodzona w 1994 roku Sara, Roza (ur. 2000 r.) i Flora (ur. 2004 r.).

Żródła: The Wall Street Journal, Story Magazin, Onet.pl, Wikipedia

