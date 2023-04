Osad z tyłu toalety? To zły znak

Osad pojawił się na tylnej ścianie muszli toaletowej? Problem tkwi... w spłuczce

Czasami, na tylnej ścianie muszli toaletowej, pojawia się osad o lekko żółtym odcieniu. Zwykle są to podłużne, ciągnące się w dół plamy. Jeśli mimo regularnego czyszczenia, pojawiły się one na twojej toalecie, to znak, że prawdopodobnie spłuczka po prostu jest nieszczelna. Dlaczego tak się dzieje?