Wlej popularny napój do toalety. Po kwadransie będzie jak nowa

Jak wyczyścić muszlę za pomocą coli? Wystarczy wlać do niej dwie szklanki napoju. Wlewając colę do muszli, zwróć szczególną uwagę na to, żeby polać całą jej powierzchnię. Pozostaw ją tak na co najmniej 15 minut. Po kwadransie spłucz wodę. Po kamieniu nie powinno być już śladu. Jeśli jednak zauważysz resztki kamienia, powtórz zabieg, jednak czas oczekiwania wydłuż do 20 minut.