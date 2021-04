Oscary 2021: Oni podbili czerwony dywan. Wzięli ze sobą psa

Różnorodność to o wiele więcej niż tylko inny kolor skóry. O tym mogliśmy się przekonać na tegorocznej gali Oscarów, najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie. Czerwony dywan podbili aktorzy i producenci filmu dokumentalnego "Crip Camp" - w polskiej wersji językowej "Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych". Akcja dzieje się w latach 70. na letnim obozie dla osób niepełnosprawnych, gdzie powstał rewolucyjny ruch, który zmienił życie bohaterów. Produkcja była nominowana do Oscara w kategorii - najlepszy film dokumentalny.

Na oscarowym czerwonym dywanie pojawiły się trzy osoby na wózkach, a jedna z nich dodatkowo z psem przewodnikiem. Zachwycili swoimi kreacjami, w którym prezentowali się bardzo elegancko. James LeBrecht, jeden z dwojga reżyserów filmu, specjalnie na tę okazję przywdział szyty na miarę granatowy garnitur Gucci, a do tego dobrał koszulę w kwiaty.

"Elegancja ma wiele, wiele kształtów i form, rozmiarów, kolorów i postur. To, że Gucci włożyło spory wysiłek w ubranie mnie i chcieli, żebym reprezentował ich na Oscarach, doprowadza mnie do łez, ponieważ wysyła tak jasny i pozytywny komunikat. Myślę, że nasz film był prawdziwym przełomem, wysuwa na pierwszy plan autentyczne historie dotyczące niepełnosprawności" - wyznał James LeBrecht.

