Oscary 2023. Halle Berry wyglądała jak bogini. Tylko spójrzcie na te kwiaty

Kwiaty wkraczają do mody nie tylko w formie wzoru na ubraniu, ale także aplikacji 3D . Co więcej, stają się główną gwiazdą stylizacji. Ostatnio oryginalny kwiat w rozmiarze XL zastąpił bluzkę Emily Ratajkowski. Tym razem złociste róże wzięła w swoje ręce Halle Berry , która podczas Oscarów 2023 zrobiła furorę w kreacji greckiej bogini .

Sukienka Halle Berry to kreacja australijskiej projektantki Tamary Ralph . Model wyróżnia ciekawy fason w postaci zabudowanego dekoltu halter, trójkątnego wycięcia na froncie, a także wysokiego rozporka, który sięgał bioder - dosłownie.

Sukienkę Halle Berry wieńczyły złote i mieniące się w świetle róże, które stały się główną dekoracją stylizacji. Florystyczny akcent okalał szyję aktorki, a tym samym godnie zastępował kolię. Jednak to aplikacja doczepiona do bioder skradła całą uwagę.

Wzrok zatrzymuje się tam, gdzie kończy się wysokie rozcięcie kreacji. Właśnie w tym miejscu ozdobiły suknie dwa niewielkie kwiaty, które sprawiają wrażenie, jakby zasiadały bezpośrednio na skórze. To modowy majstersztyk .

Aktorka postawiła na lekki materiał oraz jasny kolor stylizacji, dzięki czemu doskonale rozświetliła przestrzeń białą sukienką z połyskującego jedwabiu . Zwiewna i sensualna, przypominała suknię Heleny Trojańskiej w nieco odważniejszej i unowocześnionej formie. Aktorka pozowała do zdjęć wprawiając materiał w ruch i kierując uwagę na dynamiczną formę sukienki .

