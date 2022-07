Halle Berry od lat wykonuje te ćwiczenia. Trening wzmacnia mięśnie i wysmukla nogi

Na Instagramie Halle możemy znaleźć wiele inspirujących treści, które zmotywują nas do ćwiczeń czy większej kontroli tego, co ląduje na naszym talerzu. Aktorka często też nagrywa swoje treningi, dzięki czemu wiemy m.in. to, jakie ćwiczenia wykonuje, aby zadbać o mięśnie nóg.