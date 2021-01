Osiecka i Bakuła miały wziąć ślub! Niezwykłe wyznanie malarki

Przyjaźnie do grobowej deski

- Za chwilę umówiłyśmy się na wernisażu w "Szpilkach". Potem poszłyśmy do Klubu Aktora SPATiF na kolację, a następnie wylądowałyśmy u mnie. Tam spędziłyśmy razem trzy dni, popijając troszkę i zapraszając znajomych, żeby się podzielić "naszym szczęściem". Matki zawiadomiłyśmy, żeby się nie martwiły. Tak to się zaczęło, w sposób zupełnie naturalny – wspomina w autobiografii Bakuła.

- Choćby to biesiadowanie w szafie, kiedy gościłyśmy u jej brata w Kazimierzu… Podczas jego nieobecności zrobiłyśmy sobie kawiarnię w ogromnej szafie gdańskiej. Wielki dom do dyspozycji, a my siedzimy w szafie! Można to sobie wyobrazić . Jedna lat 30 parę, a druga 50. Nawet serwetki miałyśmy, bo jak kawiarnia to kawiarnia! Brat wrócił, szukał nas i w pewnym momencie zobaczył kłęby dymu wydobywające się z szafy. Palenie papierosów też musiało być, jak to w kawiarni! – pisze malarka.