Wróciła do wojska. Na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać

Marianna Schreiber porzuciła karierę we freak fightach i zdecydowała się na powrót do wojska. Celebrytka zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z ostatniego dnia egzaminów, na którym trudno ją rozpoznać. Opatrzyła je słowami, nawiązującymi do przeszłości i ciężkich chwil.