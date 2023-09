Ostatnie dni wakacji – Syndrom Stresu Powakacyjnego w natarciu

Do końca wakacji został już ostatni tydzień! W wielu domach w powietrzu unosi się żal za odchodzącym wspomnieniem urlopowej laby, stres związany z powrotem do pracy, niechęć na samą myśl o szkolnym szaleństwie zakupowym i powrocie do codziennej rutyny – dom – praca – szkoła – lekcje – zakupy. To tutaj atakuje Syndrom Stresu Powakacyjnego. Przekłada się na zaburzenia snu, rozkojarzenie, zmęczenie, apatię i smutek.