Ostrowska-Królikowska w jesiennym klasyku. Podobne trencze kupisz na wyprzedaży za grosze

Ostrowska-Królikowska w beżowym trenczu. Przechodzisz w nim cały sezon

Beżowy trencz to klasyk w świecie mody, który nigdy nie wychodzi z trendów. Małgorzata Ostrowska-Królikowska doskonale to rozumie, wybierając ponadczasowy element garderoby na sezon jesienny. Jej outfit to doskonały przykład, jak można połączyć ponadczasową klasykę z casualowym stylem.